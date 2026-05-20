Tre imprenditrici su 4 sono vittime di pregiudizi da parte investitori clienti e partner Indagine di Gammadonna

Secondo un’indagine condotta da Gammadonna, il 76% delle imprenditrici segnala di aver affrontato stereotipi o commenti legati al proprio genere da parte di investitori, clienti o partner. Inoltre, il 46% delle donne che gestiscono imprese non viene immediatamente riconosciuto come titolare dell’attività, con una delle problematiche più diffuse che riguarda il pregiudizio da parte dei soggetti con cui collaborano. Questi dati evidenziano come le difficoltà siano ancora molte nel percorso imprenditoriale femminile.

Il 76% delle imprenditrici percepisce stereotipi o commenti legati al proprio genere da parte di investitori, clienti o partner e in 1 caso su 2 non viene riconosciuta subito come titolare (46%). Molte sono costrette a scegliere tra azienda e famiglia: con l’arrivo di un figlio l’attività rallenta per 1 su 3. A fronte di queste sfide, però, emerge una notevole resilienza. Nonostante il peso dei pregiudizi e la difficoltà nel conciliare lavoro e carico familiare, metà non ha mai pensato di rinunciare alla propria azienda e consiglierebbe ad altre donne di avviare un’impresa. La maggior parte, inoltre, riporta un livello medio-alto di sicurezza nella gestione finanziaria (79%), con una crescente adozione e apertura verso strumenti fintech e un’attenzione prioritaria verso un modello di leadership più sostenibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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