Durante un evento sui trasporti, un rappresentante di ENAC ha affermato che la decarbonizzazione sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel settore del trasporto aereo. Ha inoltre sottolineato che l’Italia si distingue per il suo approccio in questa direzione, dimostrando un livello avanzato rispetto ad altri paesi. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto dedicato alle strategie e alle innovazioni nel settore, con un focus particolare sulle iniziative di riduzione delle emissioni.

“La decarbonizzazione ha un ruolo sempre più importante nel trasporto aereo, Italia all’avanguardia nell’approccio a queste tematiche. Commissione europea e Icao seguono con attenzione il tema della riarmonizzazione delle regole”. Così Claudio Eminente, direttore centrale programmazione economica e sviluppo Infrastrutture Enac, intervenuto a Roma alla presentazione dello studio, presentato a Roma dalla Fondazione Pacta, dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trasporti: Eminente (Enac), 'Decarbonizzazione pilastro e Italia allavanguardia nel settore'

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