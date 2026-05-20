Il primo tram dell’estate è stato messo in circolazione, segnando l’avvio dei collaudi stagionali. Nonostante l’attivazione, i cantieri lungo il percorso continueranno a restare aperti e operativi. La data prevista per l’avvio ufficiale del servizio è il 30 giugno, come indicato sui calendari ufficiali. Le operazioni di testing proseguiranno nei prossimi giorni, mentre le aree di lavoro rimarranno accessibili per eventuali interventi tecnici.

Bologna, 20 maggio 2026 – La data è segnata con il pennarello rosso (e una punta di verde) sul calendario: 30 giugno. La scadenza dei paletti imposti dal Pnrr si avvicina, manca praticamente un mese: entro quella data andrà completato circa il 90% dei lavori. Eppure Michele Campaniello, assessore comunale alla Mobilità (rigorosamente ‘Nuova’, come da delega) non ha dubbi: gli obiettivi non solo saranno raggiunti, ma sono già "centratissimi". I cantieri, però, non spariranno come per magia con l’inizio dell’estate, ma per ammissione dello stesso assessore continueranno per "gli ultimi lavori di fino". Gli obiettivi del Pnrr. "Il 30 giugno avremo raggiunto gli obiettivi del Pnrr, ma non vuol dire che non vedremo più operai in giro per le città – spiega l’assessore –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram, primo mezzo a luglio: "In estate via ai collaudi. Ma i cantieri rimarranno"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il tram ai blocchi di partenza: da luglio i primi cantieri

Tram T2: il Tar sblocca il progetto, a luglio partono i cantieri? Cosa sapere Il Tar di Brescia sblocca il progetto Tram T2 da 326,9 milioni di euro.

Tram, ecco il primo mezzo a quattro casse di nuova generazione: l'arrivo dalla Francia con trasporto eccezionaleEsteticamente simile a quello già in uso sul Sir1, è però un mezzo più lungo e capiente, con un layout interno rinnovato e varie migliorie tecnologiche. Denominato STE4, è composto da quattro casse ed ... ilgazzettino.it

Tram, è arrivato a Rubano il primo mezzo a quattro casse: le immagini dal drone VIDEORUBANO (PADOVA) - È arrivato nella notte fra 12 e 13 dicembre il primo tram a quattro casse di seconda generazione che entrerà in servizio quando sarà ultimata la nuova linea Sir2. Il mezzo è giunto ... ilgazzettino.it