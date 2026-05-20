Una recente tragedia nelle Maldive ha portato alla luce una serie di criticità legate all'equipaggiamento e alla gestione delle immersioni. Si parla di attrezzature considerate non idonee e di problemi riscontrati alle bombole, che potrebbero aver contribuito all’incidente. Inoltre, non sono stati trovati documenti che attestino una pianificazione dettagliata delle immersioni coinvolte. Le autorità competenti stanno ancora indagando per chiarire le cause, analizzando anche eventuali mancanze nella preparazione dei partecipanti.

Tra attrezzature inadatte, assenza di un piano di immersione e dubbi ancora irrisolti, gli investigatori cercano di capire cosa sia accaduto ai cinque sub italiani morti nelle profondità di una grotta alle Maldive Proseguono le indagini sulla tragedia avvenuta nelle acque delle Maldive, dove cinque subacquei italiani hanno perso la vita durante un’immersione in una grotta sottomarina oltre i 60 metri di profondità.Dopo il recupero dei corpi da parte degli specialisti finlandesi di Dan Europe,emergono ora numerosi interrogativisulle modalità della spedizione e sull’attrezzatura utilizzata. Secondo quanto trapela dalle prime verifiche, gli italianiavrebbero affrontato una immersione estremamente complessa con equipaggiamenti normalmente destinati ad attività ricreative entro i 30 metri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tragedia Maldive, equipaggiamento inadeguato e problemi alle bombole: i dubbi dietro la tragedia

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