In seguito alla recente tragedia avvenuta a Modena, l'imputato ha cambiato difensore, affidando il caso a un nuovo avvocato. La decisione è arrivata in un arco di tempo molto breve, sollevando domande sulla rapidità dell’accordo tra le parti. La scelta del nuovo legale ha suscitato curiosità, poiché ha dei legami con una causa palestinese. La vicenda riguarda la fase processuale e i cambiamenti nella rappresentanza legale dell’imputato.

? Punti chiave Come è possibile un accordo così rapido con un imputato instabile?. Perché il nuovo avvocato ha legami con la causa palestinese?. Quali implicazioni ha la difesa di attivisti legati a Hamas?. Come influirà la richiesta di simboli religiosi sul processo?.? In Breve Avvocato Gianelli ha precedentemente difeso Mohammed Hannoun accusato di legami con Hamas.. Il legale ha firmato un esposto alla Corte Penale Internazionale contro Giorgia Meloni.. La difesa richiede l'inserimento di una Bibbia e la presenza di un prete.. Il cambio difesa avviene in meno di ventiquattr'ore rispetto al precedente d'ufficio.. Il caso giudiziario legato... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia di Modena: nuovo avvocato per El Koudri dopo il cambio difesa

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