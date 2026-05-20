Tragedia alle Maldive | l’effetto Venturi avrebbe risucchiato i sub

Una tragedia si è verificata alle Maldive coinvolgendo un subacqueo che, secondo le ricostruzioni, potrebbe essere stato attratto da un effetto Venturi presente sul fondale marino. Sul luogo dell'incidente sono state recuperate alcune GoPro, che potrebbero fornire immagini utili a ricostruire l’ultimo momento di vita del sub. Nonostante l’esperienza di una subacquea con oltre 5000 immersioni, si sono verificati comunque rischi e difficoltà durante l’immersione.

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