Tragedia alle Maldive | l’effetto Venturi avrebbe risucchiato i sub
Una tragedia si è verificata alle Maldive coinvolgendo un subacqueo che, secondo le ricostruzioni, potrebbe essere stato attratto da un effetto Venturi presente sul fondale marino. Sul luogo dell'incidente sono state recuperate alcune GoPro, che potrebbero fornire immagini utili a ricostruire l’ultimo momento di vita del sub. Nonostante l’esperienza di una subacquea con oltre 5000 immersioni, si sono verificati comunque rischi e difficoltà durante l’immersione.
? Domande chiave Come possono le GoPro recuperate sul fondo ricostruire l'ultimo istante?. Perché l'esperienza di una subacquea con 5000 immersioni non è bastata?. Cosa ha causato la violenta aspirazione verso le grotte marine?. Come ha agito la forza fisica dell'oceano sulle vittime?.? In Breve Analisi GoPro per ricostruire dinamiche idrauliche nell'atollo di Vaavu. Alfonso Bolognini e Michele Mossa confermano l'imprevedibilità del fenomeno fisico. Vittime includono Monica Montefalcone con oltre 5mila immersioni registrate. Correnti violente hanno impedito l'uso di un robot ROV durante il sopralluogo. Cinque subacquei italiani esperti sono morti nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, a causa di un violento fenomeno fisico che avrebbe causato un risucchio improvviso verso le grotte marine. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Recupero dei corpi, tragedia immersione alle Maldive reddit
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