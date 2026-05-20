Il traffico a Roma alle 18:30 del 20 maggio 2026 risulta rallentato sulla tangenziale est in entrambe le direzioni. La circolazione lungo questa arteria è particolarmente congestionata, creando code e rallentamenti per gli automobilisti che percorrono la zona. La situazione interessa anche altre strade della città, dove si registrano congestioni e rallentamenti diffusi. La situazione è monitorata dall'ente competente, che segnala possibili ulteriori variazioni nel traffico nelle prossime ore.

Luceverde Roma ti rendono difficoltoso il transito sulla tangenziale est In entrambe le direzioni si sta in coda verso lo stadio Olimpico tra la TV e la Salaria e poi in direzione San Giovanni tra Corso di Francia e la Nomentana complice anche il maltempo in aumento il traffico in uscita dalla città con rallentamenti lungo la Flaminia la Salaria sulla Roma Fiumicino tra l'euro e via Isacco Newton è ancora sul percorso Urbano della A24 Qui ci sono code da Portonaccio a raccordo anulare lo stesso raccordo anulare Code in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria lungo le due carreggiate tra Nomentana e Prenestina e tra Tuscolana e la Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-05-2026 ore 18:30

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