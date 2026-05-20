Traffico Roma del 20-05-2026 ore 16 | 30
Il 20 maggio 2026 alle 16:30, il servizio di infomobilità di Roma ha segnalato un incidente che ha coinvolto il traffico nella capitale. La comunicazione, curata da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, informa che ci sono rallentamenti e disagi su alcune strade della città. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle cause o sulle eventuali conseguenze dell’incidente. La situazione viene monitorata e aggiornamenti vengono diffusi attraverso i canali ufficiali.
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