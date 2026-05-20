Traffico Roma del 20-05-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 20 maggio 2026 alle 14:30 presenta alcune variazioni. La rete di informazione sulla mobilità, curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, segnala che alcune strade sono state riaperte o sono in fase di gestione. Non sono stati segnalati incidenti di rilievo o chiusure significative, ma alcune zone mostrano rallentamenti o code. La situazione viene aggiornata costantemente attraverso i canali ufficiali di informazione sulla mobilità cittadina.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è riaperto al transito Sotto via del Lungotevere in Sassia in direzione di via Gregorio VII e Sotto via è stato chiuso per lavori nella giornata di ieri cantieri in corso nel quartiere Parioli e su Viale Parco del Celio modifiche del servizio di trasporto pubblico i tram delle linee 238 14:19 sono sostituiti in tutto o in parte da navette bus linea 5 prosegue il normale percorso su tram in via Borgo Ticino e via Ovada Casalotti è stato ripristinato il percorso della linea 027 inclusi corse scolastiche La linea era deviata da inizio marzo per lavori di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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