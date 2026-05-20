Traffico Roma del 20-05-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma alle 11:30 del 20 maggio 2026 presenta code in diverse zone della città. Il servizio di infomobilità, gestito da luca verde e Roma servizi per la mobilità, segnala rallentamenti e congestioni sulla rete stradale principale. Non sono stati segnalati incidenti gravi o chiusure di strade, ma le condizioni del traffico risultano lente in alcune arterie centrali e periferiche. La viabilità appare complessivamente congestionata in alcune aree del centro e nelle vie di accesso principali.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità code sul raccordo in direzione tangenziale est dove traffico è rallentato sia in direzione Salaria sia in direzione Castrense sulle consolari calza Salaria e Flaminia forti rallentamenti da raccordo in direzione centro riaperto al transito il Sotto via del Lungotevere in Sassia in direzione di via Gregorio VII con un restringimento di carreggiata per il completamento dei lavori di Sotto via è stato chiuso per lavori nella giornata di ieri porti rallentamenti in via Cilicia in direzione San Giovanni e sulla Colombo in entrata sul viadotto della Magliana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-05-2026 ore 11:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ho lavorato come CONTROLLORE del TRAFFICO AEREO per 24 ORE... - Giorno di Prova Sullo stesso argomento Traffico Roma del 11-05-2026 ore 20:30Luceverde Roma Bentrovati chiusa per un incidente la Cassia bis all'altezza del raccordo in direzione Viterbo Qualche rallentamento ancora lunga la... Traffico Roma del 05-05-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla A24 da Portonaccio allo svincolo tangenziale est è sempre... Prevenzione, protezione delle vittime e collaborazione tra Paesi di origine, transito e destinazione: a #CodewayExpo2026 abbiamo illustrato le esperienze della #CooperazioneItaliana nella lotta al traffico degli esseri umani e nel sostegno alle persone più vul x.com Traffico Roma del 20-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma traffico decisamente intenso sulle principali arterie della capitale per i primi spostamenti pendolari Iniziamo dalla diramazione Roma sud ... romadailynews.it [OC] Traffico Aereo Domestico in Italia 2024 (GIF) reddit Traffico Lazio del 18-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio Bentrovati rallentamenti per lavori in corso sulla A24 roma-teramo all'altezza di Vicovaro in direzione Teramo traffico nel complesso ... romadailynews.it