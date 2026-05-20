Traffico Roma del 20-05-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 20 maggio 2026, alle 8:30, il traffico a Roma risultava molto intenso sulle principali vie della città. Le auto si muovevano a passo d’uomo in diverse zone, creando lunghe code e rallentamenti significativi. Le strade più congestionate si trovavano nel centro e nelle arterie principali che collegano i quartieri periferici alla zona centrale. La situazione del traffico ha interessato sia i veicoli privati sia i mezzi pubblici, con molte strade che registravano forti rallentamenti.

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