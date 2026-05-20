Traffico Lazio del 20-05-2026 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 20 maggio 2026, nel Lazio si segnalano code sulla tangenziale est di Roma a causa di un incidente. La viabilità risulta rallentata nel tratto interessato, con code che si estendono in entrambe le direzioni. La circolazione è stata temporaneamente rallentata e si consiglia di percorrere percorsi alternativi o di pianificare eventuali tempi di attesa. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per gestire la situazione e coordinare le operazioni di soccorso.

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