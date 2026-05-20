Traffico Lazio del 20-05-2026 ore 09 | 30

Alle ore 9:30 del 20 maggio 2026, si registrano code nel traffico della regione Lazio, con specifiche segnalazioni di congestione nel centro di Roma. Il servizio di informazione sulla mobilità, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, riporta situazioni di traffico intenso in alcune arterie principali della città. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi che abbiano contribuito alle congestioni al momento.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità trovati coda di un km sulla diramazione Roma Sud trattore nuovo al Grande Raccordo Anulare In quest'ultima direzione traffico molto sostenuto sul Raccordo Anulare si sta in coda in carreggiata interna dalla via Bufalotta a via Tiburtina di seguito la Casilina e la via Appia mentre in esterna si registrano incolonnamenti te a Roma Fiumicino la via Pontina e proseguendo dalla via Ardeatina è la via Tiburtina forti disagi anche per chi viaggia sul tanto ormai la 24 Roma L'Aquila con cuore che interessano all'intero percorso indietro nella tangenziale est. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 20-05-2026 ore 09:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI… Sullo stesso argomento Traffico Lazio del 09-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati scorrevole al momento alla circolazione lungo la rete viaria della Regione sul raccordo Vetralla Viterbo chiuso lo... Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità temporaneamente chiuso un albero caduto il tratto di via... I formaggi del nord danno le piste a quelli del sud. reddit OTTICA MARINI S.N.C. DI GRIDELLI GIORGIA E C - Results on X | Live Posts & Updates x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 20:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico sta andando a regolare ... romadailynews.it Traffico Lazio del 19-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio sulla diramazione Roma Sud trattore nuova al grande raccordo anulare per traffico intenso In quest'ultima direzione incolonnamenti ... romadailynews.it