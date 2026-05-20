Traffico Lazio del 20-05-2026 ore 09 | 30
Alle ore 9:30 del 20 maggio 2026, si registrano code nel traffico della regione Lazio, con specifiche segnalazioni di congestione nel centro di Roma. Il servizio di informazione sulla mobilità, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, riporta situazioni di traffico intenso in alcune arterie principali della città. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi che abbiano contribuito alle congestioni al momento.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità trovati coda di un km sulla diramazione Roma Sud trattore nuovo al Grande Raccordo Anulare In quest'ultima direzione traffico molto sostenuto sul Raccordo Anulare si sta in coda in carreggiata interna dalla via Bufalotta a via Tiburtina di seguito la Casilina e la via Appia mentre in esterna si registrano incolonnamenti te a Roma Fiumicino la via Pontina e proseguendo dalla via Ardeatina è la via Tiburtina forti disagi anche per chi viaggia sul tanto ormai la 24 Roma L'Aquila con cuore che interessano all'intero percorso indietro nella tangenziale est. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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I formaggi del nord danno le piste a quelli del sud. reddit
OTTICA MARINI S.N.C. DI GRIDELLI GIORGIA E C - Results on X | Live Posts & Updates x.com
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