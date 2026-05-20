Traffico di steroidi nei guai un trentino

Otto persone sono state denunciate dalla guardia di finanza di Rovigo nell’ambito di un’indagine sul traffico di steroidi anabolizzanti. Tra queste c’è anche un uomo di 56 anni residente in Trentino. Le autorità hanno scoperto che l’attività illecita si collegava a una ditta specializzata nella vendita di integratori sportivi. L’indagine ha portato al sequestro di sostanze illegali distribuite attraverso canali commerciali. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli su eventuali coinvolgimenti o conseguenze legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

C’è anche un trentino di 56 anni tra gli otto denunciati dalla guardia di finanza di Rovigo che ha scoperto un traffico di steroidi anabolizzanti che, come riporta LaPresse, avrebbe fatto capo a una ditta specializzata nella rivendita di integratori sportivi.Secondo gli inquirenti l’azienda. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cocaina nei pacchetti di caramelle e sigarette: 33enne finisce nei guaiIl sospetto scambio in auto non sfugge ai carabinieri: sequestrate decine di dosi e oltre 800 euro in contanti. Steroidi e anabolizzanti nel Polesine: 8 denunce, sequestri e indagini della Guardia di Finanza tra Villadose e Adria. #Veneto #Rovigo #Cronaca #Inevidenza x.com Smantellata rete di traffico di anabolizzanti nelle palestre, 8 denunciatiUn’indagine della Guardia di Finanza di Rovigo ha portato alla luce un traffico illecito di steroidi anabolizzanti gestito da personal trainer e coach locali. Otto persone sono state denunciate per va ... cronachedellacampania.it Traffico di anabolizzanti, 8 persone denunciate a RovigoSequestrate oltre 1300 pastiglie. A Villadose ed Adria i punti dove avvenivano la vendita illegale. I contatti gestiti via Whatsapp ... ilrestodelcarlino.it Quadrati? Pentagoni? Esagoni? Ottagoni? Forse Bestagoni... Nah. Multigoni! reddit