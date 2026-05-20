Traffico di anabolizzanti 8 persone denunciate a Rovigo

Otto persone sono state denunciate a Rovigo nell’ambito di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura locale. L’inchiesta ha riguardato un traffico di sostanze anabolizzanti illegali, che avveniva nel contesto delle palestre della zona. La scoperta è avvenuta a seguito di controlli e attività di indagine portate avanti nel corso delle ultime settimane. La Guardia di Finanza ha sequestrato diverse quantità di sostanze e ha avviato le procedure per le denunce.

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Rovigo, 20 maggio 2026 - Un traffico di sostanze illecite nel mondo delle palestre. Il fatto è stato scoperto a seguito di un’indagine condotta dal gruppo della Guardia di Finanza di Rovigo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo. Al termine sono 8 i denunciati, i quali a vario titolo sono accusati per traffico di steroidi anabolizzanti. Nel dettaglio lo stessa avveniva in due punti della provincia. Una ditta specializzata nella rivendita di integratori sportivi con sede a Villadose, gestita da un personal trainer veneziano di 42 anni operante in varie palestre cittadine. Un altro punto dove avveniva il traffico illegale in una palestra di fitness ad Adria, gestita da un coach rodigino di 55 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Traffico di anabolizzanti, 8 persone denunciate a Rovigo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Realizzano strada all’interno di uliveti: denunciate tre personeTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo... Leggi anche: Detenzione di armi, maxi controlli. Denunciate ottanta persone Steroidi e anabolizzanti nel Polesine: 8 denunce, sequestri e indagini della Guardia di Finanza tra Villadose e Adria. #Veneto #Rovigo #Cronaca #Inevidenza x.com Traffico di anabolizzanti nelle palestre del Rodigino, 8 denunceLa guardia di Finanza di Rovigo ha scoperto un traffico di anabolizzanti nel mondo delle palestre che ha portato a 8 persone denunciate. (ANSA) ... ansa.it Traffico di anabolizzanti, 8 persone denunciate a RovigoSequestrate oltre 1300 pastiglie. A Villadose ed Adria i punti dove avvenivano la vendita illegale. I contatti gestiti via Whatsapp ... ilrestodelcarlino.it