Tra il Mantova e il ds Leandro Rinaudo adesso è finita davvero

Il Mantova 1911 ha annunciato la fine della collaborazione con il direttore sportivo Leandro Rinaudo e con il suo collaboratore, l’ex attaccante albanese Erjon Bogdani. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La separazione arriva dopo un periodo di rapporti professionali durato diversi mesi, nel corso del quale sono state gestite le operazioni di mercato e le scelte tecniche della squadra. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle prossime mosse del club.

Il Mantova 1911 ha ufficializzato l’interruzione della collaborazione con il direttore sportivo Leandro Rinaudo e con il suo collaboratore, l’ex attaccante albanese, Erjon Bogdan i. I due sono arrivati nella terra di Virgilio verso la fine di ottobre ed hanno fornito un supporto prezioso alla rincorsa-salvezza della formazione biancorossa (in special modo in occasione della rivoluzione che è stata portata dal mercato di gennaio). Il risultato raggiunto sul campo, però, non è bastato per far proseguire il rapporto con il presidente Filippo Piccoli, che, pur ringraziando i suoi due ormai ex dirigenti, è deciso a portare avanti un piano di ristrutturazione societaria tanto preciso quanto ambizioso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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