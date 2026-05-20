Tra i detriti e l’acqua | ferito nel fossato a Ora soccorso col Pelikan 1

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è rimasto ferito dopo essere finito nel fossato a Ora e soccorso con un elicottero. L'incidente ha coinvolto un'auto immersa nell'acqua, con i soccorritori intervenuti per portare in salvo la persona rimasta intrappolata. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo e sulle modalità di estrazione dall'abitacolo sommerso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, mentre non sono stati ancora resi noti dettagli aggiuntivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come è stato possibile estrarre l'uomo dall'auto sommersa?. Quali fattori hanno causato la perdita di controllo del veicolo?. Perché quel tratto stradale vicino alla Laimburg è così pericoloso?. Cosa hanno accertato i carabinieri sulla dinamica del ribaltamento?.? In Breve Sinistro avvenuto il 19 maggio intorno alle ore 18:30 vicino al centro Laimburg.. Vigili del fuoco di Vadena, Ora ed Egna hanno operato sul luogo.. Trasporto d'urgenza verso l'ospedale di Bolzano tramite l'elicottero Pelikan 1.. Pericolo stradale segnalato per i tratti vicino ai canali di scolo della zona.. Un automobilista di nazionalità straniera è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano ieri sera, il 19 maggio, dopo che la sua vettura è finita in un fossato vicino al centro di ricerca Laimburg a Ora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

tra i detriti e l8217acqua ferito nel fossato a ora soccorso col pelikan 1
© Ameve.eu - Tra i detriti e l’acqua: ferito nel fossato a Ora, soccorso col Pelikan 1
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Batteri vs acqua ossigenata.

Video Batteri vs acqua ossigenata.

Sullo stesso argomento

Scena, trattore precipita nel pendio: uomo ferito e soccorso col Pelikan 1? Domande chiave Come ha fatto il trattore a superare il muretto di contenimento? Cosa hanno scoperto i vigili del fuoco tra la colonna di fumo?...

Anterselva, boscaiolo travolto da un masso: soccorso eroico col Pelikan 2Un violento distacco di roccia ha travolto un boscaiolo di 40 anni nella zona di Kassefeld, ad Anterselva di Mezzo, durante le operazioni di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web