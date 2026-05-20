Un uomo è rimasto ferito dopo essere finito nel fossato a Ora e soccorso con un elicottero. L'incidente ha coinvolto un'auto immersa nell'acqua, con i soccorritori intervenuti per portare in salvo la persona rimasta intrappolata. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo e sulle modalità di estrazione dall'abitacolo sommerso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, mentre non sono stati ancora resi noti dettagli aggiuntivi.

? Domande chiave Come è stato possibile estrarre l'uomo dall'auto sommersa?. Quali fattori hanno causato la perdita di controllo del veicolo?. Perché quel tratto stradale vicino alla Laimburg è così pericoloso?. Cosa hanno accertato i carabinieri sulla dinamica del ribaltamento?.? In Breve Sinistro avvenuto il 19 maggio intorno alle ore 18:30 vicino al centro Laimburg.. Vigili del fuoco di Vadena, Ora ed Egna hanno operato sul luogo.. Trasporto d'urgenza verso l'ospedale di Bolzano tramite l'elicottero Pelikan 1.. Pericolo stradale segnalato per i tratti vicino ai canali di scolo della zona.. Un automobilista di nazionalità straniera è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano ieri sera, il 19 maggio, dopo che la sua vettura è finita in un fossato vicino al centro di ricerca Laimburg a Ora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra i detriti e l’acqua: ferito nel fossato a Ora, soccorso col Pelikan 1

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