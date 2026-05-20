Tra accise e autotrasportatori governo disperato a caccia di risorse

Venerdì si terrà il Consiglio dei ministri, giorno in cui scadrà il decreto che ha ridotto le accise sui carburanti. Il governo sta valutando diverse proposte per reperire risorse aggiuntive, anche in risposta alle richieste degli autotrasportatori. La questione delle tasse sui carburanti e delle misure di sostegno al settore autotrasporti è al centro delle discussioni in vista della riunione di fine settimana. La decisione finale è attesa nei prossimi giorni.

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Venerdì si terrà il Consiglio dei ministri. Venerdì scade il taglio delle accise sui carburanti. E il governo è alla disperata ricerca di fondi per una nuova proroga a tempo della sforbiciata e per venire incontro alle richieste degli autotrasportatori sul caro energia, visto lo sciopero proclamato dalla categoria dal 25 al 29 maggio. In assenza di proroghe, la benzina tornerà sopra i 2 euro al litro, il gasolio sopra i 2,2 euro. Lo ricorda il Codacons. Palazzo Chigi riceverà i rappresentanti dell’autotrasporto il 22 maggio. L’obiettivo dell’esecutivo è scongiurare un blocco della categoria, che avrebbe pesanti conseguenze sulla distribuzione delle merci. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tra accise e autotrasportatori, governo disperato a caccia di risorse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Governo verso proroga taglio accise, nodo risorse e doppia partita incentivi(Adnkronos) – Prende piede l'ipotesi di rinnovare Il taglio delle accise sul carburante che scadrà il 7 aprile. Governo verso proroga del taglio accise: nodo risorse e partita aperta sugli incentiviIl governo valuta una nuova estensione del taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 7 aprile, in un contesto segnato da tensioni... Il Viceministro Edoardo Rixi a Sky Economia sull'eventualità di carenza di carburante per gli aerei, sulla proroga al taglio delle accise con misure ad hoc per gli autotrasportatori e sulla necessità che le misure europee… facebook.com/reel/167168794… x.com Taglio accise, Salvini: Venerdì nuova proroga. Le ultime newsDovremo prorogare sicuramente il taglio delle accise, anche se per migliaia di autotrasportatori questo taglio è sostanzialmente irrilevante. Lo dice il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo S ... tg24.sky.it Le azioni $AMD hanno superato per la prima volta nella storia i $400. La CPU mostra una crescita rapida: si prevede un incremento annuale di oltre il 35% con un volume che supererà i $120 miliardi entro il 2030. reddit Decreto accise verso la proroga, autotrasporto in bilico. Il governo cerca altri 400 milioniConsiglio dei ministri convocato per il 22 maggio. Senza coperture e credito d’imposta rafforzato, i camionisti minacciano il fermo dal 25 con rischio ... huffingtonpost.it