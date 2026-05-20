Il 20 maggio 2026, a Bologna, si sono susseguiti interventi riguardo alla nomina di Giuseppina Gualtieri come presidente e amministratore delegato di Tper. La richiesta di chiarimenti, avanzata in precedenza, ha portato anche l’intervento di Fratelli d’Italia. La Corte dei Conti è stata chiamata a fare luce sulla questione, mentre non sono stati rivolti attacchi diretti alla nomina stessa. La vicenda è al centro di discussioni pubbliche e istituzionali.

Bologna, 20 maggio 2026 – Dopo la richiesta di chiarimenti a Tper sulla nomina di Giuseppina Gualtieri, presidente e ad dell’azienda, anche Fratelli d’Italia interviene sulla questione. “L’apertura dell’istruttoria sul possibile danno erariale non ci lascia sorpresi, ma conferma la fondatezza e la gravità delle perplessità che avevamo espresso con un’interrogazione in Regione – sferzano il capogruppo in Regione Marta Evangelisti e il consigliere Francesco Sassone –. L’intervento della Corte è importante per fare piena chiarezza nell’interesse dei cittadini e della trasparenza delle istituzioni. Attendiamo naturalmente gli esiti delle verifiche e dei controlli in corso, nel rispetto del lavoro degli organi competenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tper, nomine sotto la lente: “Nessun attacco a Gualtieri, ma la Corte dei Conti faccia luce”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Casamento Mais Caótico: CEO vs. Mão de Vaca

Sullo stesso argomento

Senigallia, il nuovo travel lift sotto la lente di ANAC e Corte dei Conti?? Cosa scoprirai Perché l'acquisto del travel lift è finito sotto indagine ANAC? Come è stato evitato il limite europeo per la gara pubblica?...

Olimpiadi Milano-Cortina, la Corte dei conti apre un'istruttoria sui fondi: "Spese sotto la lente"Il procuratore Evangelista annuncia l'istruttoria sui fondi dei Giochi 2026: tutto dipenderà dalla decisione della Consulta sulla natura della...

Tper, la nomina di Gualtieri. La Corte dei Conti chiede lumi: Possibile danno erarialeI giudici parlano di presunte irregolarità, al setaccio verbali e dettagli su compensi e incarichi. L’azienda è tranquilla: Documentazione già prodotta, norme osservate scrupolosamente. ilrestodelcarlino.it

Regione, nomine sotto la lente della Corte dei ContiGli uffici della presidenza della Giunta regionale sono al lavoro per verificare gli atti e definire la linea difensiva a fronte dei rilievi della Corte dei Conti sulle nomine dei dirigenti esterni. rainews.it