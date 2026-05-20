Toyota è la casa automobilistica con il miglior grado di soddisfazione dei dealer nei principali mercati europei
Secondo la seconda edizione dell’European Automotive Retailer Satisfaction, un progetto internazionale promosso da Quintegia, Toyota si distingue come il marchio con il più alto livello di soddisfazione tra i concessionari nei principali mercati europei. I dati raccolti mostrano che il brand giapponese ottiene i migliori punteggi nelle valutazioni relative alla collaborazione e alla fiducia tra concessionari e casa madre. L’indagine coinvolge numerosi attori del settore e fornisce un quadro dettagliato delle relazioni commerciali nel settore automobilistico europeo.
Toyota è il marchio n.1 in Soddisfazione dei Dealer vetture nei principali mercati europei.. Il risultato emerge dalla seconda edizione dell’European Automotive Retailer Satisfaction, il progetto internazionale lanciato da Quintegia per analizzare il rapporto tra concessionari e Case. 🔗 Leggi su Today.it
VW Likely to be FIRST Legacy Automaker to Start Using Solid State Batteries
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