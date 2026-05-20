Toyota bZ4X Touring la prova de Il Fattoit – Trazione integrale elettrica e spazio a volontà – FOTO

Una prova della Toyota bZ4X Touring è stata pubblicata da Il Fatto.it, evidenziando le caratteristiche principali del veicolo. Si tratta di un SUV elettrico con trazione integrale, che offre ampio spazio all’interno. Le immagini condivise mostrano dettagli del design e dell’abitacolo, offrendo una panoramica completa di questa vettura. La presentazione si concentra sugli aspetti pratici e funzionali del modello, senza approfondimenti tecnici o opinioni personali.

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© Ilfattoquotidiano.it - Toyota bZ4X Touring, la prova de Il Fatto.it – Trazione integrale elettrica e spazio a volontà – FOTO

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Toyota bZ4X Touring Launched with 367 mile range in Australia, UK and US

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