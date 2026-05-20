Tour guidati alla riscoperta del centro storico | in città si apre l' evento Cesena si mostra

Nella giornata di domenica 24 maggio, in occasione della prima edizione dell’evento “Cesena si mostra”, I Percorsi del Savio propongono due visite guidate nel centro cittadino. La prima, ‘Vecchi mercati e antiche fiere in città’, è in programma dalle ore 12.30: l’invito è quello di scoprire. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Discover the Ancient Kingdom of Aksum | From the International Journal of African Historical Studies

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