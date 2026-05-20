Tour guidati alla riscoperta del centro storico | in città si apre l' evento Cesena si mostra

Da cesenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella giornata di domenica 24 maggio, in occasione della prima edizione dell’evento “Cesena si mostra”, I Percorsi del Savio propongono due visite guidate nel centro cittadino. La prima, ‘Vecchi mercati e antiche fiere in città’, è in programma dalle ore 12.30: l’invito è quello di scoprire. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Discover the Ancient Kingdom of Aksum | From the International Journal of African Historical Studies

Video Discover the Ancient Kingdom of Aksum | From the International Journal of African Historical Studies

Sullo stesso argomento

Arte, musica e negozi aperti: in centro storico il grande evento diffuso "Cesena si mostra"Una proposta culturale e commerciale capace di mettere in rete attività economiche, associazioni, artisti e realtà del territorio in una giornata...

tour guidati alla riscopertaIl boom dei free tour: gli italiani riscoprono le cittàGuruWalk assiste ad un boom per la formula dei free tour, con oltre 180.000 viaggiatori italiani che hanno scelto questa modalità ... guidaviaggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web