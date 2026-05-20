Torre Boldone via l’assessora Nicolini La sindaca Farnedi | Decisione coerente

A Torre Boldone, la sindaca Simonetta Farnedi ha deciso di revocare le deleghe di assessora ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili a Sara Nicolini. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal municipio e riguarda le competenze attribuite all’assessora. La sindaca ha definito la scelta coerente, senza fornire dettagli aggiuntivi sui motivi alla base della revoca. La situazione si inserisce nel quadro delle recenti modifiche all’organigramma amministrativo del Comune.

A Torre Boldone la sindaca Simonetta Farnedi ha revocato a Sara Nicolini le deleghe di assessora ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili. Al suo posto ha nominato la consigliera di maggioranza Vanessa Pantaleoni. Sara Nicolini, che è stata la candidata più votata della sua lista alle scorse elezioni, aveva anche l’incarico di vicesindaco, che è stato assegnato ad Alice Piazzoli, consigliera di maggioranza e assessore a Sport, Cultura e Scuola. Contestualmente, Sara Nicolini ha lasciato il gruppo di maggioranza diventando consigliera indipendente in consiglio comunale. Illustrando quanto accaduto, la sindaca Simonetta Farnedi spiega di essere giunta a questa conclusione “essendo venuti meno i presupposti per una proficua collaborazione ed il conseguente proseguimento del mandato fiduciario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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