Tornano i burattini per grandi e piccini in galleria Ri-Ciak
Tornano i burattini in galleria Ri-Ciak, un cinema di comunità situato a Veronetta. L’evento è rivolto sia a grandi che a piccini e prevede spettacoli di teatro di burattini. La rassegna è il secondo appuntamento di una serie dedicata a bambini e famiglie, con l’obiettivo di offrire momenti di allegria e incontro. Ri-Ciak si distingue come uno spazio intergenerazionale che si occupa di promuovere attività culturali rivolte a tutte le età.
Ri-Ciak cinema di comunità di Veronetta è una realtà intergenerazionale attenta anche alle creature più piccole e promuove il secondo dei due appuntamenti di allegria, teatro e incontro dedicato a bambine, bambini e famiglie. Con la partecipazione delle scuole materne e primarie del quartiere e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Sullo stesso argomento
Galleria Ri-Ciak, arrivano i burattini per bambine, bambini e famiglieRi-Ciak cinema di comunità di Veronetta promuove due pomeriggi di allegria, teatro e incontro dedicati a bambine, bambini e famiglie, con la...
Leggi anche: Etruschi per grandi e piccini! | Attività per famiglie
Tornano i veri burattini di legno!!!Da non perdere !! A GIAVENO arrivano i burattini a raccontarvi la fantastica avventura della bambina più conosciuta delle fiabe. Arriva al teatro dei burattini la piccola Cappuccetto Rosso! Presso il Cinema Teatro San Loren facebook
La mia classifica della mia esperienza sui Trails finora reddit
BURATTINI, TORNA LA RASSEGNA ESTIVA DEDICATA AI PIÙ PICCOLI x.com
Burattini, torna a Siena la rassegna estiva dedicata ai più piccoliIl ritorno della rassegna estiva dei burattini stabilito dalla Giunta comunale di Siena che si è riunita questa mattina, martedì 12 maggio ... sienafree.it