Tornano i burattini per grandi e piccini in galleria Ri-Ciak

Tornano i burattini in galleria Ri-Ciak, un cinema di comunità situato a Veronetta. L’evento è rivolto sia a grandi che a piccini e prevede spettacoli di teatro di burattini. La rassegna è il secondo appuntamento di una serie dedicata a bambini e famiglie, con l’obiettivo di offrire momenti di allegria e incontro. Ri-Ciak si distingue come uno spazio intergenerazionale che si occupa di promuovere attività culturali rivolte a tutte le età.

Ri-Ciak cinema di comunità di Veronetta è una realtà intergenerazionale attenta anche alle creature più piccole e promuove il secondo dei due appuntamenti di allegria, teatro e incontro dedicato a bambine, bambini e famiglie. Con la partecipazione delle scuole materne e primarie del quartiere e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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