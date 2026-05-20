Una nuova indiscrezione riguarda il ritorno di un calciatore alla Juventus, considerato un elemento chiave per la squadra di Spalletti. La trattativa sembra aver raggiunto un punto avanzato, con il giocatore già a Torino. La situazione si inserisce in un quadro in cui i nomi già noti vengono valutati per eventuali uscite, mentre si delineano nuovi possibili acquisti. La questione riguarda soprattutto le scelte tecniche in vista della prossima stagione.

di Alessio Lento Il discorso sembrava chiuso: da una parte i nomi nuovi, dall’altra quelli destinati a uscire dal progetto tecnico senza troppo spazio per interpretazioni. Nel mercato, però, capita spesso una cosa abbastanza strana: un giocatore può passare dall’essere considerato una cessione quasi inevitabile a diventare una soluzione interna nel giro di pochi incontri e qualche riflessione tecnica diversa. La Juventus starebbe vivendo proprio questo tipo di situazione. Perché la ricerca di un centrocampista con caratteristiche da regista continuerebbe a occupare una parte importante della programmazione estiva. Una figura capace di abbassarsi davanti alla difesa, dare ordine al possesso e cambiare ritmo alla squadra, un ruolo che negli ultimi anni a Torino è stato cercato parecchio senza trovare una continuità vera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torna per restare alla Juventus: il regista per Spalletti è già a Torino

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