Torna Monza in fiore

Torna l’evento Monza in fiore, che trasforma le strade del centro in un grande giardino colorato. Le vie sono decorate con numerose installazioni floreali, creando un ambiente ricco di vivacità e di dettagli estetici. L’iniziativa coinvolge diversi punti della città, con esposizioni e allestimenti che rendono il centro cittadino un luogo di passeggio e di scoperta. La manifestazione si svolge nelle giornate di questa settimana e riguarda diverse aree di Monza, portando una nota di allegria e di natura urbana.

Sarà come camminare in mega e coloratissimo giardino, pieno di poesia e magia, senza spostarsi dal centro città. Sabato 23 e domenica 24 maggio in piazza Trento e Trieste e in piazza Roma torna infatti Monza in Fiore, l'evento organizzato da Raffaella Martinetti di Monza Reale e Marta Ferrari. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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