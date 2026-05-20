Torna il ' Premio Apollo' per il decennale del Musicfilm Festival | giuria composta da studenti
Il Musicfilm Festival celebra il suo decimo anniversario con una settimana di eventi dal 26 al 29 novembre nello storico cinema ferrarese. Per questa edizione speciale, torna il ‘Premio Apollo’, un riconoscimento che si assegna nell’ambito del festival. La giuria che decide i vincitori è composta da studenti, secondo le modalità tradizionali. La manifestazione si svolge nel contesto di una rassegna dedicata alle colonne sonore e ai film musicali.
In occasione del decennale del festival delle colonne sonore previsto dal 26 al 29 novembre, ritorna nello storico cinema ferrarese il ‘Premio Apollo’. L’intento, illustrato dal direttore artistico del Musicfilm Festival, Edoardo Boselli, quello di “riprendere una tradizione interrotta negli anni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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