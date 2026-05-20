Torna dal prestito e cerca spazio | con Sarri sarà protagonista

Dopo l’annuncio dell’addio di Antonio Conte, che lascerà il suo incarico al termine dell’ultima giornata di campionato, si fa strada la possibilità di un ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. La notizia, al momento non ufficiale, potrebbe essere confermata nelle prossime ore. Sarri, che ha già allenato la squadra in passato, potrebbe tornare a guidare il club in vista della prossima stagione. La conferma ufficiale non è ancora arrivata.

Non c’è alcuna ufficialità, ma la notizia potrebbe essere confermata da un momento all’altro. Il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli è l’ipotesi più credibile dopo la conferma sull’addio di Antonio Conte, che saluterà il Maradona nell’ultimo weekend di Serie A. Con il ritorno del tecnico toscano, alcuni giocatori potrebbero essere nuovamente valorizzati, si pensi a Noa Lang. Lang e il Napoli: il rilancio con Sarri è possibile. Noa Lang torna al Napoli dopo il prestito al Galatasaray e sarà reintegrato in rosa. Il suo futuro dipende dall’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra. L’olandese ha chiuso l’esperienza in Turchia con il terzo scudetto consecutivo della sua carriera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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