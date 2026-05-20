A distanza di soli sei mesi, un giocatore torna a vestire la maglia della Juventus, sorprendendo tutti. La notizia ha suscitato grande discussione tra tifosi e addetti ai lavori, considerando il breve periodo trascorso dall’ultima volta in cui era stato in squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, senza che siano stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui termini del ritorno. La notizia si diffonde rapidamente, creando aspettative e curiosità sul ruolo che il giocatore avrà nella prossima stagione.

Non finiscono le sorprese a Torino in vista della prossima stagione: nessuno si aspettava il suo immediato ritorno. Ancora 90 minuti contro il Torino per provare a salvare la stagione con la qualificazione alla prossima Champions League, ma alla Juve serve una vera e propria impresa domenica per centrare l’obiettivo. Solo un successo contro il Torino e la mancata vittoria di due tra Milan, Roma e Como spalancherebbero ai bianconeri le porte della massima competizione continentale per club. Intanto, è tutto pronto per il clamoroso ritorno di Daniele Rugani alla Continassa. Il centrale si era trasferito alla Fiorentina a gennaio in prestito con riscatto legato al raggiungimento di almeno 5 presenze in Serie A con la casacca viola con un minutaggio di almeno 45 minuti, ma le condizioni non si sono verificate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Torna alla Juventus dopo appena 6 mesi: da non credere

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Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus… sarebbe larma in più per i bianconeri

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