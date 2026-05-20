Torino riapre il reparto ortopedico al CTO | tornano 21 posti letto

A Torino, il reparto ortopedico al CTO riapre con 21 posti letto, dopo essere rimasto chiuso per oltre cinque anni. Il 16° piano, dove si trova il reparto, era inattivo da tempo. Sono state effettuate riparazioni ai sistemi di climatizzazione, con costi che non sono stati resi pubblici. La ripresa delle attività nel reparto rappresenta un passo importante per il nosocomio. Restano da chiarire le ragioni del lungo periodo di inattività del piano e i dettagli degli interventi di ripristino.

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