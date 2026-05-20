Torino riapre il reparto ortopedico al CTO | tornano 21 posti letto
A Torino, il reparto ortopedico al CTO riapre con 21 posti letto, dopo essere rimasto chiuso per oltre cinque anni. Il 16° piano, dove si trova il reparto, era inattivo da tempo. Sono state effettuate riparazioni ai sistemi di climatizzazione, con costi che non sono stati resi pubblici. La ripresa delle attività nel reparto rappresenta un passo importante per il nosocomio. Restano da chiarire le ragioni del lungo periodo di inattività del piano e i dettagli degli interventi di ripristino.
? Domande chiave Perché il 16° piano è rimasto inutilizzabile per oltre cinque anni?. Quanto è costato riparare i sistemi di climatizzazione del reparto?. Come influirà questa riapertura sulle liste d'attesa per le protesi?. Quali sono i prossimi cantieri previsti nella Città della Salute?.? In Breve Investimento di 805mila euro per riparare impianti di climatizzazione fermi dall'aprile 2021.. Gestione graduale con 10 posti letto iniziali su un totale di 21 disponibili.. Partecipazione di Federica Brignone, Andrea Tronzano, Livio Tranchida, Paola Cassoni e Lorenzo Angelone.. 584mila euro stanziati tramite fondi ex art. 71 della Legge 4481998.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Sanità Buone notizie: il 16° piano dell’ospedale CTO di Torino riapre dopo cinque anni di chiusura Il nuovo reparto di Ortopedia e Traumatologia porterà 21 posti letto complessivi - Facebook facebook
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