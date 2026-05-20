Torino 150 studentesse sfidano l’IA | nasce l’hackathon per le STEM

A Torino, un gruppo di 150 studentesse di un liceo linguistico ha partecipato a un hackathon dedicato alle discipline STEM, con l’obiettivo di sfidare le capacità di programmazione dell’intelligenza artificiale. L’evento si è concentrato sulle competenze tecniche e sulle difficoltà che le giovani affrontano nel campo della tecnologia, spesso considerate ancora maschili. Durante la competizione, le partecipanti hanno sviluppato progetti e soluzioni innovative, mettendo alla prova le proprie competenze in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

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? Punti chiave Come possono studentesse di un liceo linguistico programmare un'IA?. Quali barriere invisibili affrontano le ragazze durante la competizione tecnica?. Perché la presenza femminile nel settore tecnologico è sotto il 10%?. Come trasformeranno queste giovani l'intelligenza artificiale in uno strumento emancipativo?.? In Breve Presenza femminile nel settore tecnologico inferiore al 10% secondo i dati attuali.. Organizzatrice Scilla Signa promuove il decimo appuntamento della rassegna per l'uguaglianza.. Studentessa Sofia Luna Martinez Vargas partecipa con team interdisciplinari da licei linguistici.. Programma include panel sulle barriere patriarcali oltre allo sviluppo di 10 applicazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, 150 studentesse sfidano l’IA: nasce l’hackathon per le STEM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torino, 150 studentesse sfidano l’IA: nasce il futuro STEM? Cosa sapere Il 19 maggio 150 studentesse partecipano all'Hackher presso la Fabbrica delle E a Torino. Torino, 150 studentesse sfidano l’IA per il futuro delle donne STEM?? Punti chiave Come possono le studentesse usare l'IA per colmare il divario di genere? Perché l'Italia occupa solo il 117° posto nella...