Torinesi e investimenti | oggi il valore passa anche dalla casa e dal design

Negli ultimi anni, a Torino, si nota un cambiamento nelle preferenze degli investitori: oltre ai tradizionali risparmi, si presta maggiore attenzione agli investimenti legati alla casa e al design. Mentre in passato si puntava principalmente sulla sicurezza e sull’accumulo di capitale, ora si valorizzano anche aspetti pratici e estetici che contribuiscono alla qualità della vita. Questa tendenza riguarda sia il settore immobiliare che le soluzioni di arredo, riflettendo un nuovo modo di considerare il valore degli investimenti.

Se un tempo il risparmio era orientato quasi esclusivamente alla sicurezza e all’accumulo, oggi cresce l’attenzione verso investimenti capaci di migliorare la qualità della vita, il valore degli immobili e il benessere quotidiano. Non è un caso che settori legati alla casa, al design e all’arredamento continuino a registrare interesse, anche attraverso realtà specializzate come un Negozio lampadari Torino, simbolo di una città che continua a investire nell’estetica e nella valorizzazione degli spazi abitativi. Secondo i dati della Camera di Commercio di Torino, nel 2025 la spesa media mensile delle famiglie torinesi si è attestata a 2.616 euro, il valore più alto degli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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