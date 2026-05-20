Torano Castello valigia abbandonata | allarme bomba allo Scalo

Nella tarda mattinata di oggi, una valigia è stata trovata abbandonata nei pressi di una stazione di servizio nello Scalo di Torano Castello, scatenando un rapido intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti hanno delimitato l’area e hanno avviato le procedure di sicurezza, evacuando temporaneamente le persone presenti. Al momento, non ci sono informazioni su chi abbia lasciato il bagaglio o sui motivi. La polizia sta eseguendo accertamenti per chiarire la situazione.

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