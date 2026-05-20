Tlc Antonio Martusciello Presidente OdV Necessario governare la trasformazione in atto senza ostacolarla
L’Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop ha presentato la Relazione Annuale 2026 presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. Nella documentazione sono illustrati i risultati ottenuti nell’anno 2025 e le attività svolte nel corso del periodo. Antonio Martusciello, presidente dell’Organismo, ha dichiarato che è necessario gestire la trasformazione in atto nel settore senza ostacolarla. La relazione si concentra sulle tematiche di accesso e sulla regolamentazione delle reti di telecomunicazioni.
L’Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop (OdV) ha presentato, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, la Relazione Annuale 2026 sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nell’anno 2025. Nel corso dell’evento è stata illustrata, inoltre, la programmazione delle attività pianificate per il 2026, strutturate per assicurare il supporto tecnico richiesto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). “Il 2025 è stato un anno di forte trasformazione per le telecomunicazioni, soprattutto tenuto conto degli effetti prodotti dalla separazione della rete di accesso” – è quanto ha sottolineato il... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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