Tlc Antonio Martusciello Presidente OdV Necessario governare la trasformazione in atto senza ostacolarla

L’Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop ha presentato la Relazione Annuale 2026 presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. Nella documentazione sono illustrati i risultati ottenuti nell’anno 2025 e le attività svolte nel corso del periodo. Antonio Martusciello, presidente dell’Organismo, ha dichiarato che è necessario gestire la trasformazione in atto nel settore senza ostacolarla. La relazione si concentra sulle tematiche di accesso e sulla regolamentazione delle reti di telecomunicazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui