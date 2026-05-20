Tiro con l’arco | agli Europei gli azzurri non sbagliano i primi scontri individuali

Durante gli Europei di tiro con l’arco in corso ad Antalya, gli atleti italiani hanno ottenuto risultati positivi nei primi incontri individuali. La competizione coinvolge sia le discipline del ricurvo che del compound, con le prove che si svolgono su diverse linee di tiro. Gli atleti azzurri hanno affrontato con successo i primi scontri, segnando un avvio promettente per la rappresentativa italiana in questa fase della manifestazione continentale.

I primi scontri individuali degli Europei 2026 di tiro con l’arco sorridono agli azzurri. Sulle linee di tiro di Antalya, dove è in corso la rassegna continentale, hanno battagliato sia gli specialisti del ricurvo sia quelli del compound. Ecco come sono andate le cose. Arco ricurvo Matteo Borsani e Federico Musolesi approdano entrambi ai sedicesimi di finale, dove c’era già Mauro Nespoli. Per il primo convincente vittoria 6-0 sullo svedese Sjoberg (28-27, 28-27, 27-26), per il secondo affermazione con lo score di 7-1 sul finlandese Tekoniemi (28-27, 30-28, 29-29, 29-27). Ora tutti ai 116esimi di finale del 22 maggio: Nespoli contro il britannico Smart, Borsani contro il georgiano Basiladze e Musolesi in uno scontro da brividi contro il fortissimo padrone di casa Gazoz. 🔗 Leggi su Oasport.it

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