Tim Battiti Live Spring cantanti e scaletta della terza puntata di mercoledì 20 maggio
Mercoledì 20 maggio, in prima serata, è andata in onda la terza e ultima puntata di Tim Battiti Live Spring. La trasmissione è stata condotta da Michelle Hunziker e Alvin e ha visto la partecipazione di diversi cantanti e artisti noti, che si sono alternati sul palco. La scaletta ha incluso numerosi brani eseguiti da artisti di successo, con momenti di musica dal vivo e spettacolo. La serata ha concluso questa edizione primaverile dello show musicale.
Il 20 maggio in prima serata torna Tim Battiti Live Spring con il suo terzo e ultimo appuntamento. Lo spettacolo, condotto da Michelle Hunziker e Alvin, vedrà alternarsi sul palco grandi nomi della musica e artisti di successo. Trasmesso da Piazza Trento e Trieste di Ferrara, rappresenta un’occasione per scoprire le canzoni che ci accompagneranno nei prossimi mesi e, perché no, cantarle. Tim Battiti Live Spring, chi sono i cantanti della terza puntata. Dopo il successo delle puntate precedenti, Alvin e Michelle Hunziker si preparano al gran finale di Tim Battiti Live Spring. Chi salirà sul palco? La scaletta della trasmissione è piuttosto fitta, con tanti nomi importanti. 🔗 Leggi su Dilei.it
Tim Battiti Live Spring - Sal Da Vinci
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