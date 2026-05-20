Tim Battiti Live Spring cantanti e scaletta della terza puntata di mercoledì 20 maggio

Mercoledì 20 maggio, in prima serata, è andata in onda la terza e ultima puntata di Tim Battiti Live Spring. La trasmissione è stata condotta da Michelle Hunziker e Alvin e ha visto la partecipazione di diversi cantanti e artisti noti, che si sono alternati sul palco. La scaletta ha incluso numerosi brani eseguiti da artisti di successo, con momenti di musica dal vivo e spettacolo. La serata ha concluso questa edizione primaverile dello show musicale.

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