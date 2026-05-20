Un video su TikTok ha mostrato una persona che assomiglia molto a un personaggio di una nota serie televisiva, attirando l’attenzione di molti utenti. La somiglianza è diventata così evidente che il contenuto ha rapidamente raggiunto numerose visualizzazioni e commenti. Successivamente, è intervenuto anche un personaggio pubblico, noto con il soprannome Patriota, che ha commentato sulla somiglianza con il personaggio televisivo. La vicenda ha suscitato curiosità tra gli utenti della piattaforma.

Quando la somiglianza con un personaggio televisivo diventa così evidente da trasformarsi in un fenomeno virale, il confine tra realtà e finzione si assottiglia in modo sorprendente. È esattamente quello che sta accadendo a Jersey Mayfield, una streamer americana che negli ultimi giorni ha visto la sua vita digitale esplodere grazie a una somiglianza quasi inquietante con Colby Minifie, l’attrice che interpreta Ashley Barrett nella serie cult The Boys. La storia ha preso piede su TikTok, dove gli utenti hanno iniziato a invadere la sezione commenti dei video di Jersey con messaggi che suonavano più o meno così: “ Ashley, guardami ” oppure “ Ashley, togliti quella parrucca “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - TikTok impazzisce per la “sosia” di Ashley di The Boys: poi interviene addirittura Patriota

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