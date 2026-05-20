Tiger Cup a Capezzano l’8ª edizione Gli angeli scendono in campo

Lunedì 25 maggio alle 20:00 si svolgerà l’ottava edizione della Tiger Cup presso l’impianto sportivo di Capezzano “Andrea Bolognese”. L’evento, che combina sport e commemorazione, si svolge nella località toscana e coinvolge numerosi partecipanti del territorio. Quest’anno la manifestazione porta il titolo “Gli angeli scendono in campo”. La competizione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario sportivo locale e attira l’attenzione di appassionati e organizzatori.

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