Tiger Cup a Capezzano l’8ª edizione Gli angeli scendono in campo
Lunedì 25 maggio alle 20:00 si svolgerà l’ottava edizione della Tiger Cup presso l’impianto sportivo di Capezzano “Andrea Bolognese”. L’evento, che combina sport e commemorazione, si svolge nella località toscana e coinvolge numerosi partecipanti del territorio. Quest’anno la manifestazione porta il titolo “Gli angeli scendono in campo”. La competizione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario sportivo locale e attira l’attenzione di appassionati e organizzatori.
Torna uno degli appuntamenti sportivi e commemorativi più sentiti del territorio. Lunedì 25 maggio, alle ore 20:00, presso l’impianto sportivo di Capezzano “Andrea Bolognese”, andrà in scena l’ottava edizione della Tiger Cup, quest’anno accompagnata dal messaggio “Gli angeli scendono in campo”. Un torneo che nel tempo è diventato molto più di una semplice competizione sportiva: un momento di memoria, condivisione e solidarietà dedicato al ricordo di Fabio Alfano, Federico Arcamone e Fabio di Rosario, tre giovani scomparsi prematuramente ma ancora vivi nel cuore della comunità. “Gli angeli scendono in campo”: sport e memoria a Capezzano. La Tiger Cup rappresenta un’occasione per unire sport e valori umani, trasformando ogni partita in un gesto simbolico di affetto e vicinanza. 🔗 Leggi su Zon.it
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