Thymen Arensman | Mi piacerebbe insidiare Vingegaard ma la terza settimana è molto dura
Durante la cronometro individuale di ieri del Giro d’Italia 2026, corsa da Viareggio a Massa, due ciclisti del team Netcompany Ineos si sono aggiudicati la vittoria. Thymen Arensman ha dichiarato di voler attaccare il leader, ma ha anche sottolineato che la terza settimana di gara sarà molto impegnativa. La prova contro il tempo ha evidenziato le differenze tra i vari favoriti in vista delle prossime tappe. La gara prosegue con sfide che richiedono resistenza e strategia.
La cronometro individuale di ieri del Giro d’Italia 2026 da Viareggio a Massa ha avuto due vincitori, entrambi appartenenti al team Netcompany Ineos. Filippo Ganna era il favorito della vigilia ed in effetti ha dominato la scena infliggendo distacchi abissali al resto del mondo, inoltre il migliore degli uomini di classifica è stato di gran lunga il suo compagno di squadra Thymen Arensman. Il 26enne neerlandese ha guadagnato su tutti gli avversari diretti per la generale, facendo un balzo di tre posizioni e attestandosi al terzo posto assoluto in classifica dopo dieci tappe con un ritardo di 1’57” dalla maglia rosa Afonso Eulalio e soprattutto 1’30” dal danese Jonas Vingegaard, punto di riferimento di questa edizione del Grand Tour italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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