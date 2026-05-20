Thymen Arensman | Mi piacerebbe insidiare Vingegaard ma la terza settimana è molto dura

Durante la cronometro individuale di ieri del Giro d’Italia 2026, corsa da Viareggio a Massa, due ciclisti del team Netcompany Ineos si sono aggiudicati la vittoria. Thymen Arensman ha dichiarato di voler attaccare il leader, ma ha anche sottolineato che la terza settimana di gara sarà molto impegnativa. La prova contro il tempo ha evidenziato le differenze tra i vari favoriti in vista delle prossime tappe. La gara prosegue con sfide che richiedono resistenza e strategia.

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