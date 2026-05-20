Thuram tra i sacrificabili ma alla Juve conviene lasciarlo partire senza Champions? Il punto tra numeri e apporto in campo

Da juventusnews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le possibili decisioni di mercato della Juventus, il nome di Thuram viene menzionato come uno dei giocatori che potrebbero essere lasciati partire. La società valuta se mantenere il centrocampista in rosa, considerando anche il suo contributo in campo e i numeri raccolti finora. La questione si lega alla necessità di ristrutturare la rosa per aumentare gli investimenti e affrontare le esigenze di una stagione senza la partecipazione alla Champions League. La scelta dipenderà dagli obiettivi e dalle strategie del club.

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di Luca Fioretti Thuram via dalla Juve? Il centrocampista è stato inserito tra i grandi sacrificabili sul mercato per raddoppiare l’investimento iniziale dei bianconeri. Il futuro del centrocampo della  Juventus  potrebbe subire una profonda mutazione durante la prossima sessione estiva. Khephren Thuram è finito di fatto tra i sacrificabili eccellenti della rosa. Arrivato a Torino nell’estate del  2024  proveniente dal  Nizza  per un esborso di  20 milioni di euro, il centrocampista francese ha attirato l’interesse di molte big straniere e  oggi può essere ceduto al doppio della cifra originaria. Un’operazione che garantirebbe una plusvalenza d’oro, rappresentando un affare clamoroso per le casse della  Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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