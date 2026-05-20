Thuram tra i sacrificabili ma alla Juve conviene lasciarlo partire senza Champions? Il punto tra numeri e apporto in campo
Tra le possibili decisioni di mercato della Juventus, il nome di Thuram viene menzionato come uno dei giocatori che potrebbero essere lasciati partire. La società valuta se mantenere il centrocampista in rosa, considerando anche il suo contributo in campo e i numeri raccolti finora. La questione si lega alla necessità di ristrutturare la rosa per aumentare gli investimenti e affrontare le esigenze di una stagione senza la partecipazione alla Champions League. La scelta dipenderà dagli obiettivi e dalle strategie del club.
di Luca Fioretti Thuram via dalla Juve? Il centrocampista è stato inserito tra i grandi sacrificabili sul mercato per raddoppiare l’investimento iniziale dei bianconeri. Il futuro del centrocampo della Juventus potrebbe subire una profonda mutazione durante la prossima sessione estiva. Khephren Thuram è finito di fatto tra i sacrificabili eccellenti della rosa. Arrivato a Torino nell’estate del 2024 proveniente dal Nizza per un esborso di 20 milioni di euro, il centrocampista francese ha attirato l’interesse di molte big straniere e oggi può essere ceduto al doppio della cifra originaria. Un’operazione che garantirebbe una plusvalenza d’oro, rappresentando un affare clamoroso per le casse della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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