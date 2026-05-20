Thuram tra i sacrificabili ma alla Juve conviene lasciarlo partire senza Champions? Il punto tra numeri e apporto in campo

Tra le possibili decisioni di mercato della Juventus, il nome di Thuram viene menzionato come uno dei giocatori che potrebbero essere lasciati partire. La società valuta se mantenere il centrocampista in rosa, considerando anche il suo contributo in campo e i numeri raccolti finora. La questione si lega alla necessità di ristrutturare la rosa per aumentare gli investimenti e affrontare le esigenze di una stagione senza la partecipazione alla Champions League. La scelta dipenderà dagli obiettivi e dalle strategie del club.

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