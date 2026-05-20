The wall edit maggio - Arte & moda

Opere di Pietro Schillaci e Roberto PupiEdizione di MaggioA cura di Alexandra Marie & Sandra Miranda PattinOpere in mostra dal 12 al 29 Evento finale 29 Maggio alle 18:00"Poesia prêt-à-porter" reading poetico-modaiolo di Roberto Balo' e Vincenzo Lauria.Sorteggio di un opera durante l’eventoLe. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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