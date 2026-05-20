The Unknown | anima scambiata tempo buttato

Ci sono film che rimangono impressi nella memoria collettiva, capaci di suscitare reazioni forti e di essere ricordati nel tempo. Alcuni di questi capolavori sono diventati punto di riferimento per il pubblico e la critica, lasciando un segno indelebile nel panorama cinematografico. Altri, invece, non riescono a lasciare il segno, risultando spesso deludenti o dimenticati. La differenza tra questi due tipi di film può dipendere da vari fattori, tra cui il modo in cui vengono recepiti e il loro impatto immediato.

Ci sono film che restano nella memoria collettiva, che fanno scalpore ed entrano nella storia del cinema. Ci sono personalità del mondo dello spettacolo che, grazie a quei film, entrano in un Olimpo esclusivo. E quando queste personalità tornano sulla scena internazionale con nuovi progetti, le aspettative sono altissime. Aspettative, che in questo 2026 al Festival del cinema di Cannes, sono state disattese. Arthur Harari è una di queste personalità. Nel 2023 è stato sceneggiatore di quel capolavoro di Anatomia di una Caduta, una storia serrata e intima che disseziona i drammi di una famiglia e li mette al microscopio, uno dei film più importanti e amati degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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He Married Another Woman for the Throne—Now Hes Gone Mad Searching for the One He Loved

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