The Mandalorian & Grogu è al cinema in Italia dal 20 maggio. È un film piacevole, ben costruito, adatto a tutta la famiglia. È anche, fondamentalmente, una quarta stagione della serie ritagliata e portata in sala. Queste due cose non si escludono, ma è importante tenerle insieme mentre si guarda, perché è proprio da questa tensione che nasce il limite del film. Din Djarin è un personaggio di intermezzo, in tutti i sensi. La sua storia occupa lo spazio tra il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza, in una galassia che si sta raccogliendo dai cocci dell’Impero. Non è la storia degli Skywalker. Non è la storia della Ribellione. È la storia di un cacciatore di taglie e di un bambino verde di cinquant’anni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Mandalorian & Grogu: benvenuti alla quarta stagione

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THE MANDALORIAN & GROGU Official Final Trailer (2026) Star Wars

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