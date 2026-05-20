The Cage venerdì 22 maggio il concerto dei The Aristocrats

Venerdì 22 maggio, il locale The Cage ospiterà il concerto dei The Aristocrats, trio strumentale noto nel mondo del rock fusion. La band è composta dal chitarrista Guthrie Govan, dal batterista Marco Minnemann e dal bassista Bryan Beller. L'evento rappresenta una tappa della loro tournée europea, con un repertorio che combina tecnicismo e improvvisazione. L’ingresso è aperto al pubblico e l’orario di inizio è previsto per le 21:00.

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