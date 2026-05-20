The Cage venerdì 22 maggio il concerto dei The Aristocrats

Da livornotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio, il locale The Cage ospiterà il concerto dei The Aristocrats, trio strumentale noto nel mondo del rock fusion. La band è composta dal chitarrista Guthrie Govan, dal batterista Marco Minnemann e dal bassista Bryan Beller. L'evento rappresenta una tappa della loro tournée europea, con un repertorio che combina tecnicismo e improvvisazione. L’ingresso è aperto al pubblico e l’orario di inizio è previsto per le 21:00.

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Venerdì 22 maggio, al The Cage, appuntamento con il concerto dei The Aristocrats, celebre trio strumentale di rock fusion composto da Guthrie Govan alla chitarra, Marco Minnemann alla batteria e Bryan Beller al basso. Si tratta di quella che è considerata la formazione strumentale più conosciuta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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