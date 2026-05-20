The Cage sabato 23 maggio la Finale 2 di Emergenza Live Music
Sabato 23 maggio al The Cage, si svolgerà la Finale 2 di Emergenza Live Music, ultima tappa per la stagione 202526 del festival. L’evento si terrà nel live club di via del Vecchio Lazzeretto a Livorno, coinvolgendo otto progetti artistici provenienti dalla Toscana. Questi gruppi si sfideranno in una competizione musicale, con l’obiettivo di ottenere un riconoscimento e proseguire nel percorso del festival. La serata rappresenta il momento conclusivo delle selezioni regionali di questa edizione.
Sabato 23 maggio, al The Cage, ultimo passaggio per l’edizione 2026 di Emergenza Live Music. La stagione 202526 al live club di via del Vecchio Lazzeretto a Livorno si chiude con la Finale 2 per le selezioni della Toscana e allora altri 8 progetti artistici sono pronti a sfidarsi a colpi di note. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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