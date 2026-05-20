The Agency | Michael Fassbender oltre il punto di non ritorno nel trailer della seconda stagione
Paramount+ ha annunciato che la seconda stagione di The Agency sarà disponibile a partire da una data prossima, accompagnando l’annuncio con la pubblicazione del trailer ufficiale. La serie vede protagonista un attore noto per la sua interpretazione in ruoli complessi e si concentra su vicende legate a un’organizzazione segreta. La seconda stagione si presenta con nuove trame e personaggi, e il trailer mostra alcune sequenze di azione e suspense, lasciando intendere un proseguimento delle storie già conosciute.
Paramount+ ha annunciato la data di debutto della seconda stagione di The Agency e rilasciato così il trailer ufficiale. Tutti i dieci episodi che compongono il nuovo ciclo dello spy thriller ad alta tensione saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 21 giugno. La serie, che ha saputo conquistare il pubblico grazie a una narrazione serrata e ricca di colpi di scena, vede come protagonista assoluto il due volte candidato all’Oscar® Michael Fassbender. Accanto a lui si muove un cast artistico di primissimo livello per l’industria hollywoodiana, che include il candidato all’Academy Award® Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston e l’icona del cinema internazionale Richard Gere. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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Il 21 Giugno tornerà su ParamountPlus THE AGENCY con la Stagione 2, sempre con Michael Fassbender protagonista sul filo del rasoio. TRAILER : youtu.be/iMFBQDPvFhE Ritroveremo anche Jodie Turner-Smith, Jeffrey Wright, Katherine Waterston e Richar x.com
La seconda stagione di @TheAgency sarà disponibile in streaming su @paramount+ a partire dal 21/06! #MichaelFassbender, #RichardGere, #KatherineWaterstin, #JodieTurnerSmith e #JeffreyWright - Gina facebook
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