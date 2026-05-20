Terzo Memorial Gaucci Sarà sfida di calcio a 5 Emozione e nostalgia | Anni indimenticabili

Si svolge il terzo Memorial dedicato a Gaucci, con una partita di calcio a 5 che richiama ricordi e sentimenti legati agli anni passati. Le immagini mostrano Luciano Gaucci, mentre alcuni protagonisti del suo passato sportivo condividono ricordi, imprese e aneddoti legati alla sua gestione. La manifestazione riporta alla memoria momenti significativi di una stagione calcistica che ha lasciato tracce nel tempo. La sfida si svolge tra squadre che rappresentano il passato e il presente di questa storia.

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Scorrono le immagini di Luciano Gaucci mentre alcuni dei protagonisti della sua storia biancorossa ne raccontano le imprese, le qualità e i tanti aneddoti. Come, per dirne una, il progetto dello stadio Curi, presentato più di 25 anni fa "quando gli stadi di proprietà non c’erano, era proprio un visionario", dice il figlio Riccardo, che da tre anni organizza il Memorial dedicato al papà al quale rispondono sempre tantissimi ex grifoni. È il giorno della presentazione dell’evento dedicato all’ex presidente del Perugia. E stavolta, per la gioia anche dell’amministrazione comunale, l’evento si sposta a Perugia, al PalaBarton, il primo giugno. A fare gli onori di casa e a introdurre lo spirito della manifestazione è stato Riccardo Gaucci che ha voluto ricordare con affetto la figura del padre e gli obiettivi di questa terza edizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terzo Memorial Gaucci. Sarà sfida di calcio a 5. Emozione e nostalgia: "Anni indimenticabili" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Perugia, martedì verrà presentato il terzo Memorial Luciano Gaucci. Novità in vista?Mentre la squadra due giorni fa è andata in vacanza il pensiero è rivolto alle celebrazioni. Memorial Luciano Gaucci, sale l'attesa. Stamani la presentazione al MuseoIn tanti, soprattutto nei momenti difficili, desiderano rivivere il classico calcio di una volta. Memorial Luciano Gaucci, sale l'attesa. Stamani la presentazione al MuseoA partire dalle 18:30 del primo giugno si sfideranno in un quadrangolare i protagonisti di quella gestione e del calcio a 5 campione d'Italia del 2005 ... today.it