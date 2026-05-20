Il cantante ha comunicato con grande tristezza la scomparsa della madre, avvenuta all’età di 93 anni. La donna aveva combattuto per molti anni contro l’Alzheimer, una malattia che ha richiesto cure e attenzione continue. La notizia è stata diffusa in un momento di grande dolore, e il cantante ha espresso il suo cordoglio pubblicamente. La perdita ha colpito profondamente la famiglia e i fan, che hanno espresso solidarietà e vicinanza.

Per Pupo sono ore di dolore devastante. Il cantante ha annunciato con grande commozione la morte della madre Irene Ghinazzi, scomparsa all’età di 93 anni dopo una lunga battaglia contro l’ Alzheimer. Negli ultimi giorni le condizioni della donna si erano aggravate sensibilmente, tanto che l’artista aveva già cancellato il concerto previsto a Napoli per restare accanto a lei. A dare la notizia è stato lo stesso Enzo Ghinazzi attraverso i social, con parole che hanno immediatamente colpito il cuore dei suoi fan. Pupo ha perso la sua mamma: chi era e cosa è successo. Irene Ghinazzi era una figura centralissima nella vita di Pupo, non soltanto una madre, ma anche un punto di riferimento costante umano e affettivo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Terribile lutto per Pupo, è morta la sua adorata mamma: il dolore del cantante è tanto, cosa è successo

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Terribile lutto per Pupo, è morta la sua adorata mamma: il dolore del cantante è tanto

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