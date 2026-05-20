Terremoto fortissimo Il cimitero si apre nella notte | bare tra le macerie

Durante la notte si è verificato un terremoto molto forte che ha causato danni notevoli. Nel cimitero, le strutture sono state scoperchiate e alcune bare sono finite tra le macerie. Le vibrazioni hanno fatto tremare la terra e le persone in strada si sono trovate a osservare silenziosamente gli effetti, senza scambiare parole. Il movimento del suolo è stato improvviso e intenso, lasciando la comunità in stato di shock e incertezza.

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Un boato sordo, poi la terra che ondeggia come se non avesse più regole. In strada, nel buio, la gente si guarda senza parlare: si capisce tutto dagli occhi. Ma a pochi passi dalle case succede qualcosa che gela il sangue, perché ci sono luoghi che dovrebbero restare immutabili. E invece, quella notte, anche lì si è aperta una ferita. Tra polvere e detriti, i primi a vedere la scena non riescono nemmeno ad avvicinarsi. C’è chi resta fermo, chi chiama un familiare, chi prova a capire se sta sognando. Perché quando a cedere non è un muro qualunque, ma un posto legato ai ricordi e al rispetto, la paura cambia forma e diventa quasi irreale. È accaduto in Perù, durante un terremoto violentissimo di magnitudo 6. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR! Sullo stesso argomento Leggi anche: Terremoto fortissimo. Il cimitero si apre nella notte: bare tra le macerie dopo la scossa Licata, palazzina crolla nella notte: un uomo disperso tra le macerieIl crollo della palazzina arriva all’improvviso, in una sera che doveva essere come tante, ma che si trasforma in pochi secondi in un cumulo di... Lavori post terremoto al cimitero. Chiostri e ingresso, 600mila euroIn arrivo 600.000 euro, pari al 20% del contributo complessivo, per l’intervento di riparazione con rafforzamento locale del cimitero di Macerata, soprattutto per i chiostri e l’ingresso su via ... ilrestodelcarlino.it I danni del terremoto. Si recuperano due cimiteri. Ma si temono incompiuteL’elenco è lungo ed i soldi sono tanti. Ma intanto qualche ‘spicciolo’ arriva dal fondo per gli interventi causati dal terremoto del 2022 in città. Il commissario straordinario Guido Castelli in un ... ilrestodelcarlino.it