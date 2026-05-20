Pochi minuti fa si è verificata una scossa di terremoto sulla Zelanda, l’isola principale della Danimarca. Si tratta di un evento molto insolito per questa regione, dove i sismi di entità significativa sono rari. Le autorità stanno ancora valutando l’entità del movimento tellurico e gli eventuali danni. La popolazione si è subito mobilitata, con alcune persone che hanno riferito di aver avvertito la scossa e di aver sentito rumori sordi prima dell’evento.

Una scossa di terremoto ha interessato la Zelanda, la principale isola della Danimarca, in un evento particolarmente insolito per un Paese che raramente sperimenta fenomeni sismici di rilievo. Secondo l’Euro-Mediterranean Seismological Centre, il terremoto ha raggiunto una magnitudo di 3,9, mentre il sistema di monitoraggio Android Earthquake Alerts System ha stimato una magnitudo di 4,2. Scossa percepita anche in Svezia. Numerose segnalazioni sono arrivate da residenti che hanno avvertito il sisma in diverse aree della Zelanda. Secondo le prime informazioni, il terremoto sarebbe stato percepito anche nel sud della Svezia, grazie alla relativa vicinanza geografica tra le due aree. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto all’improvviso poco fa, “fenomeno rarissimo”: cosa succede

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